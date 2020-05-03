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Yaşam

Komşusunun tarlasını sürdüğü traktör devrildi sağlık çalışanı öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Devlet Hastanesi'nde memur olarak çalışan Yusuf Akçay (26), komşusuna yardım etmek amacıyla kendi traktörüyle tarlasını sürerken aracın su kanalına devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA03 Mayıs 2020 Pazar 20:08 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 20:08
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Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Çarşamba ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Çarşamba Devlet Hastanesi’nde memur olarak çalışan Yusuf Akçay, traktörü ile komşusu Cemal A.’ya ait tarlaya yardıma gitti. Komşusunun tarlasını sürerken kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Akçay, traktörle birlikte arazinin kenarında bulunan su kanalına devrildi. Suya gömülen traktörün altında kalan Akçay, ağır yaralandı. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akçay, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Akçay, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yusuf Akçay'ın yaklaşık 5 yıl önce silaj makinesine kaptırdığı sağ ayağının da koptuğu öğrenildi.

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