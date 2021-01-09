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Yaşam

Kömür ocağında göçük meydana geldi: 3 işçiden 2'si çıkarıldı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 3 işçiden 2'si çıkarıldı, birini kurtarma çalışması devam ediyor.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 12:49 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 15:29
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Görümlü beldesi Cudi Dağı eteklerinde bir kömür ocağında göçük meydana gelmesi sonucu 3 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri ve işçilerin çalışması sonucu iki kişi toprak altından çıkarılarak, Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Toprak altında kalan bir işçinin de kurtarılmasına çalışılıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi Rutke Kurat Tepe mevkisinde bulunan kömür çıkarma sahasında şev ve basamaklandırma çalışmaları sırasında 10.30 sularında kaya kopması sonucu göçük meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Göçükte, 1 madencimiz iş makinasıyla birlikte göçük altında kalmış olup olay yerine intikal eden jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır." denildi.

Göçük sırasında yaralanan iki madencinin de Silopi Devlet Hastanesine nakledildiği ve tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, göçük altında kalan madencinin kurtarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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