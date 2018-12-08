Konserve kutusunu çıkarıp protez bacaklarıyla ülkesine döndü

Suriye'de rejimin saldırılarından kaçarak, İdlib'deki Ser Ceble kampında ailesiyle yaşayan ve doğum sırasındaki bir sorun sebebiyle ayakları diz altından kesilen küçük Maya'ya, kendisi gibi engelli babası Muhammed Ali Meri'nin konserve kutusundan yaptığı aparatla yürümeye çalışmasını AA'nın duyurmasının ardından yardım eli uzatıldı.

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık'ın girişimleriyle Türkiye'ye getirilen ve burada Türk Kızılayı gönüllüsü protez uzmanı Mehmet Zeki Çulcu'nın operatörlüğünde protez bacaklara kavuşan Maya, 3 aylık tedavisinin sonunda babasıyla Türk Kızılayı koordinesinde ülkesine gitti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda geçiş işlemleri yapılan Maya ve babası büyük mutluluk yaşadı.

Türk Kızılayı Suriye Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz, AA muhabirine, bölgede yaptıkları incelemelerde Maya'nın durumundan haberdar olduktan sonra kendisine yardımcı olmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Akgündüz, "3 aylık süreç boyunca protez tedavisi devam etti. Bunun sonucunda da Maya artık protezleriyle beraber yürümeye başladı. Tabi zorlu bir süreçti bu, Türk Kızılayı olarak her türlü desteği sağladık. Şimdi Maya tekrar evine dönüyor ve artık yürüyerek okula gidebilecek." diye konuştu.

Maya'nın tedavisinin takip altında olacağını aktaran Akgündüz, Maya büyüdükçe protezlerinin yenilenmesi gerektiğini ve Türk Kızılayı olarak bu süreç boyunca onunla ilgileneceklerini belirtti.

Akgündüz, Maya'nın babasının da protezlere kavuştuğunu ancak şeker hastalığı nedeniyle kullanabilmesi için sürecin devam ettiğini, onun da takibini yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Maya'yı okula yürüyerek gönderme imkanımız olacak"

Maya'nın babası Muhammed Ali Meri de kızının ve kendisinin tedavisiyle yakından ilgilenildiğini ve artık protez bacaklara kavuştuklarını belirterek, "Tedavilerimiz bitti ve Allah'a hamdolsun şimdi de evimize gidiyoruz. Bundan sonra döndüğümüzde Maya'yı okula yürüyerek gönderme imkanımız olacak. Şimdi annesi bizi heyecanla bekliyor, onlara kavuşacağız." ifadesini kullandı.