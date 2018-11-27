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Kontrolden çıkan araç askeri bölgeye girdi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak askeri bölgeye daldı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Çorlu’dan Ergene ilçesi yönüne gitmekte olan İlyas Gürcü idaresindeki 59 ZF 611 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 5. Kolordu Komutanlığına ait askeri bölgenin tellerine çarparak askeri alana girdi.

Kazanın askeri alanda yaşanması nedeniyle bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra askeri birlikler de sevk edildi.

Askeri ekipler çevrede güvenlik tedbiri alırken polis ekipleri de kazayla ilgili olarak inceleme yaptı.
 
Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü.
 
Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
 

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