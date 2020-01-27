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Yaşam

Kontrolden çıkan çekici üzerindeki araçlarla birlikte devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan çekici, üzerinde yüklü olan 2 otomobil ile birlikte devrildi. Kazada çekiciye yüklü otomobillerin içerisinde bulunan 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

DHA27.01.2020  22:47 - Güncelleme: 27.01.2020  22:47

Kaza akşam saatlerinde, Körfez Hacıosman Mahallesi İlimtepe Yolu üzerinde meydana geldi. 34 AHN 162 plakalı otomobili Konya’ya götüren Kerim Arislan yönetimindeki 42 Z 2677 plakalı çekici, yol üzerinde arızalanan 55 AAH 722 plakalı araç ile karşılaştı. Bu aracı da çekicinin arka kısmında bulunan demire bağlayarak yokuş aşağıya inmeye başlayan çekici, sürücü Arslan'ın kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi geldi.

Kazada çekici sürücüsü Kerim Arislan (23) ile birlikte çekici üzerinde devrilen araçların içerisindeki Nurullah Şipal (40), Emine Zenkin (52), Muhammet Aslan (26), Hüseyin Zenkin (43) ve Ayşe Zenkin (53) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Acil sağlık ekipleri çekici üzerindeki araçların içerisinde bulunan Nazım Zenkin (50) ve 6 yaşındaki Erdem Zenkin'in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Hayatını kaybeden Nazım Zenkin ve Erdem Zenkin’in cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Devrilen araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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