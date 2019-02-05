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Kontrolden çıkan kamyonet 6 araca çarptı

Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet, 6 araca çarparak hasar verdi.

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Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi Eyalet Sokak'ta ev eşyası yüklü 34 GR 7598 plakalı kamyonet, yük indirildiği sırada kontrolden çıktı.

Yokuş aşağı bir anda hareket eden ve sokak üzerindeki 6 araca çarpan kamyonet, bir apartmanın duvarına çarparak durdu. Kamyonetin şaftının koptuğu belirtildi.

Kaza nedeniyle sokak bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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