Kontrolden çıkan kamyonet 6 araca çarptı
Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet, 6 araca çarparak hasar verdi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi Eyalet Sokak'ta ev eşyası yüklü 34 GR 7598 plakalı kamyonet, yük indirildiği sırada kontrolden çıktı.
Yokuş aşağı bir anda hareket eden ve sokak üzerindeki 6 araca çarpan kamyonet, bir apartmanın duvarına çarparak durdu. Kamyonetin şaftının koptuğu belirtildi.
Kaza nedeniyle sokak bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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