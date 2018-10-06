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Kontrolden çıkan otomobil 7 araca çarptı: 3 yaralı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir otomobilin, 7 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Habib Kılıç yönetimindeki 40 KC 010 plakalı otomobil, Orta Mahalle'deki bir alışveriş merkezinin önünde, Şerafettin Çiğdem idaresindeki 40 KK 264 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan 40 KC 010 plakalı otomobil, park halindeki 6 araca daha çarparak durabildi. Kazada Habib Kılıç ve kızı Sudenaz ile diğer sürücü Şerafettin Çiğdem yaralandı. Yaralılar, Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan trafik kazası, çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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