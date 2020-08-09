DHA 09 Ağustos 2020 Pazar 15:32 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 15:33

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mudanya ilçesi Pusula Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya yönüne giden 16 SNZ 67 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, kavşakta dönmek için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçesinin duvarındaki telleri aşıp, Şükrü A.'nın park halindeki 16 CEF 14 plakalı otomobilinin üzerine düştü. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Sitede oturanların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince kaza yerinde iki yaralının tedavisi yapıldı.

Otomobil, olay yerine gelen vinçle kaldırılırken, kazada aracı hasar gören site sakini Şükrü A. ise sürücüden şikayetçi oldu. Şükrü A. park halindeki aracında ciddi hasar meydana geldiğini ve kazanın nasıl olduğunu görmediğini belirtti.