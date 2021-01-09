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Yaşam

Kontrolden çıkan otomobil gölete uçtu, kayıp 2 arkadaştan birinin cesedine ulaşıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın baraj göletine uçması sonucu suda kaybolan 2 arkadaştan Mehmet Erkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Yusuf Konar için arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

DHA09 Ocak 2021 Cumartesi 12:18 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 12:18
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Kaza, saat 00.30 sıralarında, Alaattin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 5 arkadaşın içinde bulunduğu hafif ticari araç, Alaattin Baraj Göleti'ne giden toprak yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hafif ticari araç, gölete uçtu. 5 arkadaştan 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, 2 arkadaş suda kayboldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtulan 3 kişi, ambulansla, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Haberi alan mahalle sakinleri ile kazaya karışanların yakınları da olay yerine geldi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ekipleri, kayıp 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Ancak karanlık nedeniyle suyun dibinde arama yapılamadı. Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında ilk olarak hafif ticari araca ulaşıldı. Boş olduğu görülen araç, sudan çıkarıldı.

Saat 10.00 sıralarında ise kayıp arkadaşlardan Mehmet Erkan'ın cansız bedeni bulundu. Kayıp Yusuf Konar için arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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