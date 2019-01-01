Konutta gürültünün cezası bin 192 TL oldu

Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı bin 192 lira, ulaşım araçları için 3 bin 600 lira, iş yerleri ve atölyeler için 12 bin 25 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 36 bin 95 lira olacak. 1 Ocak 2019’dan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri bin 546 lira ceza ödeyecek. Yeni düzenlemeyle denizi kirleten tüm deniz araçlarına yönelik cezalar da groston başına büyük oranlarda artırıldı. Bu kapsamda, Foça’da 38 bin 282 grostonluk deniz kirliliğine neden olan gemiye 1 milyon 644 bin 742 lira 4 kuruş ceza kesilmişti. Aynı durumun 2019’da olması halinde bu ihlali yapan gemiye kesilecek ceza miktarı 25 milyon 713 bin 550 lira olacak.