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Konya ve Karaman'da pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya ve Karaman'da pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

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Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Konya ve Karaman'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği, yer yer kuvvetli gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, Konya-Antalya yolu Alacabel mevkisi ile Karaman-Mut yolu Sertavul mevkisinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer tipi sebebiyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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