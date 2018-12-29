Konya'da 12 ton 'kaçak et' ele geçirildi

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Zengen Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli yolu üzerinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Yapılan aramada sağlık raporu ve irsaliyesi olmayan 12 ton kaçak et ele geçirildi. Ete el konulurken, sürücü ise gözaltına alındı.