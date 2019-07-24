“7-8 TANE HAYVANIN SIĞABİLECEĞİ BİR ALANDA TEK BAŞINA DURUYOR”

Boğanın kendi çiftliklerinde doğduğunu dile getiren besici bir ailenin çocuğu ve Siyah İnci'nin yetiştiricisi 17 yaşındaki Halil Çetin, boğanın küçüklüğünü bildiğini ve şimdi boyunun kendi boyunu geçtiğini söyledi. Boğanın Türkiye'nin hatta dünyanın en uzun boğası olduğu konusunda iddialı olduklarını kaydeden Çetin, “Bundan uzunu yok, bulamazsınız. Dünyanın en uzun boğası şimdiye kadar 3 metreydi, bu 3 metre 30 santim. Bunu biz ülkemiz için yetiştirdik. Türkiye'de tek bu hayvan. Bu hayvan gibi uzun bir hayvan yok, göremezsiniz. Kurban nasip meselesi; olursa olur, hayırlısı. Bunu değerli bir abimiz, kardeşimizin almasını istiyoruz. Herkese de vermeye gönlümüz el vermiyor. İlk doğduğunda bunda bu cevheri gördük.

O yüzden 6 yıl boyunca özenle baktık, ben olayım, veteriner hekimlerimiz olsun, elemanlarımız olsun çok özen gösterdik bu hayvana. Biz bu boğayla çok ilgilendik. Okuldan kalan zamanlarımda geldim bizzat kendim ilgilendim. Yemi olsun, suyu olsun her şeyini kendim bizzat elimle verdim. Diğerlerinden ayrı bir özen gösterdik buna. Zaten 7-8 tane hayvanın sığabileceği bir alanda tek başına duruyor. Yediği yemler farklı, bakımı farklı. Çok özel bir bakım gösteriyoruz buna, sevgi ve şefkatle çok özel ve güzel bir bakım gösteriyoruz” dedi.

Boğanın rekor kırabilecek bir halde olduğunu dile getiren Çetin, “Dediğim gibi dünyanın en uzun danası, iddia ediyoruz. Değerli iş adamlarımızı, boğaya hevesi olan, merakı olan arkadaşlarımızı, abilerimizi bekliyorum. Geçen sene satılamadı, fiyatta anlaşamadık. Bu yıl da 70 bin liradan alıcılarını bekliyoruz. Almak isteyenler gelip çiftliğimizi görebilir, ziyaret edebilir" şeklinde konuştu.