Konya'da 7 kişiyi öldüren katilin 11 yıl önce verdiği ifadesi ortaya çıktı!

8 Ağustos 2021 Pazar 15:26 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 15:38

Konya'nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesinde aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun'un iki aile arasındaki husumetin başladığı 11 yıl önce verdiği ifadesine ulaşıldı.

11 YIL ÖNCEKİ İFADE!

Sabah'ın haberine göre; Yaşanan olayda, kendisini belediyede memur olarak tanıtıp, girdiği evin bahçesinde aynı aileden 4'ü kadın 7 kişiyi tabanca ile öldürdükten sonra kaçtığı Bozkır ilçesindeki mezarlıkta 5 gün sonra yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun'un ifadesinde o dönem Organize Sanayi Bölgesinde gece mesaisinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

"POLİSE GİTMEDİK"

Katil zanlısı Altun, ifadesinde; 11 yıl önce de Dedeoğlu ailesiyle tartışmada yine silaha başvurduğu ortaya çıktı.

Altun'un ifadesinden şu detaylar öne çıktı: "Kız kardeşinin olayın yaşandığı Hasanköy Mahallesinde yaşadığını söyleyen Altun, "Kardeşimi komşuları daha önceden beri rahatsız ediyorlardı. Bu rahatsızlıklara ben de zaman zaman şahit oldum. Ancak polise gidip şikâyet etmedik." dedi.

Kız kardeşi ve komşular arasında olay günü yine kavga olduğunu kaydeden Altun; çok sinirlendiğini ve kendisine ait olduğu belirttiği tüfeği alarak kardeşinin komşularının evlerine giderken havaya doğru ateş ettiğini anlattı.

"SİLAHI ABLAMIN EVİNE BIRAKTIM, ENİŞTEMİN HABERİ YOKTU"

Altun kendisini 11 yıl önce böyle savunmuştu: "Kesinlikle evlerine doğru ateş etmedim. Ateş ederken beni gördüler ve bana saldıracaklardı. Kavgayı önlemek için havaya ateş ettim. Şahısların kendilerine yönelikte ateş etmedim. Ateş ettikten sonra olay yerinden ayrıldım ve tüfeği eniştemin evine bıraktım. Eniştemin haberi yoktu, ona sonra söyledim."

TUTUKLANDI

Katil zanlısının öldürdüğü 7 kişiden biri olan İpek Dedeoğulları'ndan ise o dönem kendisine saldırdığı gerekçesiyle şikâyetçi olduğu da belirtildi. Bu olay nedeniyle katil zanlısı hakkında o dönemde de 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan katil zanlısı Mehmet Altun, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe 'Tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme', 'Yakarak mala zarar verme', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklandı.