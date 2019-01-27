Konya'da anne ve iki çocuğu sokak ortasında öldürüldü
Konya'da bir anne ile 2 çocuğu sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulundu.
- İHA
Konya' nın Karatay ilçesi Tatlıcak mahallesinde anne ve 2 çocuğu sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulundu.
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