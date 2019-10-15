23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9121
  • 6,5217
  • 284.653
  • 95443.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Konya'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Kültür Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağında oturan Uğur A., Emre G. ile henüz ismi belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası şüpheli şahıs, yanında bulunan silahla Uğur A.'yı başından Emre G.'yi ise sırtından vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Uğur A. Konya Numune Hastanesine, sırtından vurulan Emre G. ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Sabır zorlayan hadsiz sunucuya Prof. Dr. Gülnur Aybet´ten tokat gibi yanıtlar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Şirketlere yapılandırma müjdesi

Şirketlere yapılandırma müjdesi

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

22 yaşındaki Kardelen'den acı haber

22 yaşındaki Kardelen'den acı haber

Ayık Rusya harekatı

Ayık Rusya harekatı

YÖK’ten 14 bölüme ‘yetenek ayarı’

YÖK’ten 14 bölüme ‘yetenek ayarı’

Sünger Bob 'ırkçı sömürgeciliği' yüceltiyor 

Sünger Bob 'ırkçı sömürgeciliği' yüceltiyor 
 

POPÜLER HABERLER

Tanıtım filmini 'TSK bombalıyor' diye verdiler!

Tanıtım filmini 'TSK bombalıyor' diye verdiler!

2019 yılının en iyi kuş fotoğrafları

2019 yılının en iyi kuş fotoğrafları

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA