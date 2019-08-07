29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5062
  • 6,1704
  • 260.694
  • 99670.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi hakkında gözaltı kararı

Konya'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde daha önceden görev aldıkları iddia edilen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde kent merkezi ve 4 ilçede eş zamanlı operasyon başlattı. 
 
Şüphelilerin daha önceden örgüt içerisinde görev alan Suriye uyruklu kişiler olduğu bilgisine ulaşıldı.
 
Emniyet mensuplarının, zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor. 

Camide uzanma numarası yaptı: Telefonu böyle çaldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz

Stopere Zanka aşısı

Stopere Zanka aşısı

Tasarruf otoyolu 

Tasarruf otoyolu 

Yeni Zelanda’dan NATO’ya ret

Yeni Zelanda’dan NATO’ya ret

Türkiye ile Rusya arasındaki yeni dönem bugün başladı

Türkiye ile Rusya arasındaki yeni dönem bugün başladı

Fırat’ın doğusunda nefesler tutuldu: Türkiye'den emir bekliyorlar

Fırat’ın doğusunda nefesler tutuldu: Türkiye'den emir bekliyorlar

'Dünyanın en büyük papağanının' kalıntıları bulundu

'Dünyanın en büyük papağanının' kalıntıları bulundu

Polisten kaçarken çaya düştü, ayağını kırdı

Polisten kaçarken çaya düştü, ayağını kırdı
 

POPÜLER HABERLER

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Kentin en meşhur lezzeti... Yağda 15 saniye pişiriliyor

Kentin en meşhur lezzeti... Yağda 15 saniye pişiriliyor

Konut kazısı sırasında çıktı! 7,5 milyon yıllık...

Konut kazısı sırasında çıktı! 7,5 milyon yıllık...

Askerliğini uzatan ne kadar maaş alacak?

Askerliğini uzatan ne kadar maaş alacak?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA