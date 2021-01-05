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Yaşam

Konya'da dehşet! Ev basıp dört kişiyi vurdular

Konya'da iki kişi, para meselesi yüzünden husumetli oldukları Dursun T.'nin evini basıp, dört kişiyi yaraladı.

DHA05 Ocak 2021 Salı 14:22 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 14:22
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;Olay, dün akşam saatlerinde Koçyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Ö. ve Ersin Ö., para meselesi yüzünden husumetli oldukları iddia edilen Dursun T. (63) ile ilçe merkezinde karşılaştı. Taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından yaşadıkları mahalleye dönen Erol Ö. ve Ersin Ö. ruhsatsız tabancayla, Dursun T.'nin evine gidip, ateş etti. Dursun T., eşi Elife T. (64), kızı Rabia T. (23) ve akrabası Mehmet Ö. (61) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi, kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

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