Konya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
- AA
Yabancı uyruklu Hamit Bagheri yönetimindeki 59 E 247 10 plakalı tır, Seydişehir-Konya karayolunun 9. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Bagheri'nin cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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