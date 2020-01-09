İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8723
  • EURO
    6,5248
  • ALTIN
    292.628
  • BIST100
    116890
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Konya’da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Yaşam

Konya’da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

IHA09.01.2020  14:04 - Güncelleme: 09.01.2020  14:04

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ereğli Adana kara yolu üzeri Kuzucu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ereğli istikametine seyir halinde olan Ali İhsan B. idaresindeki 78 SK 423 plakalı hafif ticari araç ile Karaman istikametine dönüş yapmak isteyen Abdrurrahman Ö. yönetimindeki 33 BCP 18 plakalı tır, kavşakta çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Meğer kâğıt gazetecilik ne kadar zormuş

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı
Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı

ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti
ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti

ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

İran füzeleri neden vurulmadı? Uydu görüntüleri ABD'yi yalanladı
İran füzeleri neden vurulmadı? Uydu görüntüleri ABD'yi yalanladı

İran füzeleri neden vurulmadı? Uydu görüntüleri ABD'yi yalanladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.