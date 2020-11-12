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Yaşam

Konya'da hırsız zannederek oğlunu tüfekle öldüren baba gözaltına alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki yayla evinde kalan baba, oğlunu hırsız zannederek tüfekle öldürdü.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 10:03 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:05
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İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası'nda oğluyla çobanlık yapan Mehmet A. (50), akşam saatlerinde evin dışından gelen sesler üzerine tüfeğini alarak kapıya çıktı.

Karanlıkta göremediği kişinin hırsız olduğunu düşünen Mehmet A, seslerin geldiği bölgeye doğru tek el ateş etti. Mehmet A, ateş ettiği yere gittiğinde vurduğu kişinin, kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu Mehmet A. (17) olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Mehmet A'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baba Mehmet A, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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