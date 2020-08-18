Konya'da Kovid-19 nedeniyle yeni tedbirler alındı

AA 18 Ağustos 2020 Salı 21:05 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 21:05

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerle kronik rahatsızlığı bulunanların pazar yeri, alışveriş merkezi ile piknik alanı gibi kalabalık ortamlarda bulunmamalarına ve toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına karar verildi.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilme uygulamasına devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın; pazar yeri, alışveriş merkezi, piknik gibi alanlarında bulunmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararlaştırıldı. 21 Ağustos'tan itibaren salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonların en fazla 50 kişilik ve nikah merasimi şeklinde düzenlenmesine, bu etkinliklerde mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumun sağlanmasına, ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve 16 yaş altı vatandaşlarımızın (birinci derece yakını olanlar hariç) bu merasimlere katılmamasına karar verildi."

Bu merasimlerin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00'a kadar sonlandırılması ve en fazla 2 saat içerisinde bitirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kentte faaliyet gösteren kamu/özel tüm kurum ve kuruluşlarda öğünler dışında çay, kahve, kahvaltı gibi organizasyonların yapılmamasına ve fazla personel çalışan yerlerde imkan ölçüsünde öğle yemeklerinin birden fazla mekanda yenmesini sağlayacak uygulamalar yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda ve benzeri yerlerde yüz yüze taziye yapılmasının da kısıtlandığı kaydedildi.