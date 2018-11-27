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Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

  • DHA
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Kaza, saat 23.30 sıralarında Hüyük- Konya karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.  Mustafa Koyuncu yönetimindeki 06 KYC 84 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Memiş Bülbül'ün kullandığı 42 SC 042 plakalı otomobille çarpıştı.
 
Kazada araçtan fırlayan Memiş Bülbül, olay yerinde yanında hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Hasan Furunkoyak ve Mustafa Furunkoyak ile diğer sürücü Mustafa Koyuncu yaralandı. Yaralılar Hasan Furunkoyak, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayolu kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı tutuldu. 

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