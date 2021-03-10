Konya'da saman taşıyan tır yandı

DHA 10 Mart 2021 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 18:03

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, dorsesindeki saman balyalarının tutuşması sonucu alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bugün Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Altınkaya yönetimindeki 42 ETU 36 plakalı TIR'ın dorsesindeki saman balyaları belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden Altınkaya, TIR'ı durdurup araçtan inerek müdahale etmek istedi. Çevredekiler, alevlerin hızla büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.