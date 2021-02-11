Konya'da silahlı saldırı

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 00:55 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 00:55

Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı.

Meram ilçesi Karakurt Caddesi'nde Kamil Başarılı'nın (46) silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan Mustafa K. (28) ve Bahattin Y'nin (26) adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Mustafa K. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, Bahattin Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Olay

Meram'da, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Kamil Başaralı, olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayın ardından bir seraya saklanan şüphelilerden ikisi, kendilerini gözaltına almak isteyen polise tabancayla ateş açmış, bir süre polise direnen şüpheliler, kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

Öldürülen Başarılı'nın, kaçak alkol satışı yapan zanlılardan alkol alarak 150 lira borçlandığı, parayı ödemediği için takip edilerek, zanlılardan Mustafa K. tarafından silahla vurulduğu iddia edilmişti.