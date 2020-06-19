Konya'da sünger ve kauçuk fabrikasında yangın

İHA 19 Haziran 2020 Cuma 00:37 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 00:37

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bir sanayi sitesinde bulunan mobilya malzemeleri üretilen fabrikada çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonrası Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Burada gazetecilere bilgi veren Başkan Kılca, “Yangın tamamen söndürülmüş durumda. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz olaya anında müdahale ettiler. Daha sonra ilçe belediyelerimizin su araçları ve tankerleri de takviye olarak buraya geldi. Hamd olsun şu anda bir can kaybı yok. Çatı çökmesi var, orada da bir can kaybı yok. Ekiplerimiz de soğutma çalışmalarına devam ediyor” dedi.