Konya'da tarihi eser operasyonu

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilyurt Mahallesi'nde S.B'nin evinde şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen aralarında işlemeli taş, heykelcik, ahşap ve metal objelerin olduğu 38 parça eser ele geçirildi. Evin sahibini gözaltına alan jandarma, ele geçirilen eserleri Ereğli Müze Müdürlüğüne teslim etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.