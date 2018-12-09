Konya’dan dünyaya ‘Selam Vakti’ 

Törenler kapsamında Şems-i Tebrizi Türbesi’nde bir araya gelen Bakan Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana’nın 22’nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve vatandaşlar, Mevlana Meydanı’na kadar yürüdü. Merasimin ardından Kurum ve beraberindekiler, Mevlana Müzesi’ni ziyaret ederek Mevlevi geleneği olan “Gülbang duası”nı dinledi. Burada ziyaretçilere tekke pilavı ikram edildi. Ardından Bakan Kurum, Mevlana Kültür Merkezi’ndeki “Sanat Ocağı Mevlevihane” sergisinin açılışını gerçekleştirdi. 17 Aralık’a kadar sürecek törenler, Mevlana Kültür Merkezi’nde yapılacak etkinliklerle devam edecek.