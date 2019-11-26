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Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Veli Topaloğlu (58) yönetimindeki 42 FKE 30 plakalı otomobil, Kırıkkale-Konya kara yolu Kulu makasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

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Kazada, sürücü ile otomobildeki eşi Saniye Topaloğlu (53) yaralandı.

Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan sürücü Topaloğlu, Konya'ya sevk edildi.

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