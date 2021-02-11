Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

DHA 11 Şubat 2021 Perşembe 20:26 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 20:26

Çanakkale'nin Biga ilçesinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet, çitlere çarpıp, savruldu. Kazada, sürücü ağır yaralanırken, arkasında yolculuk eden arkadaşı hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Abdiağa yolu üzerinde meydana geldi. Emre Merdin'in kullandığı 17 EE 172 plakalı motosiklet, seyir halindeyken önüne aniden bir köpek çıktı. Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı motosiklet, kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan çitlere çarpıp, savruldu. Kazada, yaralanan Emre Merdin ile arkasında yolcu olarak bulunan Enes Öztürk gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Emre Merdin daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.