Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı Kırıkkale’de seyir halindeki otomobilin sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca 100 metre boyunca takla atarak karşı yola geçti. Hurdaya dönen otomobilin içindeki bir kadın hayatını kaybederken diğer 4 kişide yaralandı.