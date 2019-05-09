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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Kırıkkale’de seyir halindeki otomobilin sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca 100 metre boyunca takla atarak karşı yola geçti. Hurdaya dönen otomobilin içindeki bir kadın hayatını kaybederken diğer 4 kişide yaralandı.

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Kaza, Kırıkkale-Kayseri Karayolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’den İstanbul’a giden 38 SN 041 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Öztürk (47) önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aniden manevra yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. 100 metre boyunca takla atarak ters devrilen otomobilin içindeki 1 kadın hayatını kaybederken, 4 kişide yaralandı.
 
Kazada Hayriye Öztürk (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Öztürk ile yolculardan Yiğit Erdoğan (51) Fevziye Erdoğan, (50) Ayşe Öztürk (40) yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapanan yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazada hayatını kaybeden Hayriye Öztürk’ün cesedi Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yol kazalı aracın kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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