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Yaşam

Köpek dövüşü yaptıran şüpheli yakalandı

Sivas'ta köpek dövüşü yaptıran şüpheli HAYDİ ekiplerince yakalandı.

AA10 Ocak 2021 Pazar 20:35 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 20:35
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, HAYDİ ekipleri, Uzuntepe Mahallesi'nde bir tavuk çiftliğinde bulunan köpeklerin dövüştürüldüğü ve hayvanlara eziyet edildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Çiftlikte görevli F.N'nin sosyal medya hesaplarını da inceleyen ekipler, şüphelinin "Çaki" isimli Kangal köpeğini dövüştürdüğünü tespit etti.

Çiftlikte bulunan 5 Kangal köpeğine el konuldu.

Polis ekipleri, Belediye ve Doğa Koruma Milli Parklar görevlileri tarafından alınan köpekler hayvan barınağına teslim edildi.

Hayvanları dövüştürmek suretiyle kötü muamelede bulunan şüpheliye, Hayvanları Koruma Kanunu'na istinaden hayvan başı 5 bin 211 lira olmak üzere 26 bin 55 lira idari para cezası uygulandı.

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