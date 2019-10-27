Köpek gezdirerek ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar

Bostancı’da köpek gezdiriciliği işini yapan Onur Karavılkov köpeklerin bir şekilde enerjisini atıp rahatlaması gerektiğini, enerjisini atamayan köpeklerin davranış problemleri yaşayarak halı, kitap parçaladığını ve depresyona girdiğini belirterek, “Grafik tasarımcısıydım. Daha sonra mesleği bıraktım. Kendimi geliştirdim. Bu işte iyi olduğumu görünce grafik tasarımcılığını bıraktım. Bu işi yapmaya başladım. İlk başlarda zor oluyordu. Çok fazla yürümek zorundasınız. Köpek dolaştırmanın mantığı köpeğin enerjisini attırmak. Köpek arkadaşımı alıyorum, 1-2 saat gezdiriyorum, tabii siz de yürüyorsunuz. O yorulunca sizde yoruluyorsunuz. Ancak şu an 100’e yakın müşterim var” dedi. Öte yandan bir meslek halini alan köpek gezdiriciliği, önemli bir gelir kapısı oldu. Çalışma şartlarına göre aylık 5-6 bin lira kazanılıyor.