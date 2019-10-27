20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Köpek gezdirerek ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar

Özellikle şehir hayatı yaşayan ve yoğun iş temposuna sahip evcil köpek sahiplerinin imdadına ise köpek gezdiricileri yetişiyor. Köpek gezdiricileri günde 1-2 saat köpekleri gezdiriyor, bakımlarını yapıyor ve oyunlar oynuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bostancı’da köpek gezdiriciliği işini yapan Onur Karavılkov köpeklerin bir şekilde enerjisini atıp rahatlaması gerektiğini, enerjisini atamayan köpeklerin davranış problemleri yaşayarak halı, kitap parçaladığını ve depresyona girdiğini belirterek, “Grafik tasarımcısıydım. Daha sonra mesleği bıraktım. Kendimi geliştirdim. Bu işte iyi olduğumu görünce grafik tasarımcılığını bıraktım. Bu işi yapmaya başladım. İlk başlarda zor oluyordu. Çok fazla yürümek zorundasınız. Köpek dolaştırmanın mantığı köpeğin enerjisini attırmak. Köpek arkadaşımı alıyorum, 1-2 saat gezdiriyorum, tabii siz de yürüyorsunuz. O yorulunca sizde yoruluyorsunuz. Ancak şu an 100’e yakın müşterim var” dedi. Öte yandan bir meslek halini alan köpek gezdiriciliği, önemli bir gelir kapısı oldu. Çalışma şartlarına göre aylık 5-6 bin lira kazanılıyor. 

 

Fenerbahçe´den Başkan Erdoğan´a özel klip

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyanet'ten 'Baba Okulu' projesi

Diyanet'ten 'Baba Okulu' projesi

Genetik bozuklukların tedavisinde yeni umut

Genetik bozuklukların tedavisinde yeni umut

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

Kadıköy'de gol yağmuru

Kadıköy'de gol yağmuru

Prof. Dr. Karatay: Altından daha değerli

Prof. Dr. Karatay: Altından daha değerli

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

Doğa her zaman galip gelir!

Doğa her zaman galip gelir!

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Buraya turistlerin girmesi yasak! O gizli odada ne var?

Buraya turistlerin girmesi yasak! O gizli odada ne var?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA