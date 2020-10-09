İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ekim 2020 Cuma / 21 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8532
  • EURO
    9,2932
  • ALTIN
    486.829
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü
Yaşam

Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü

akarya'nın Kaynarca ilçesinde köpekten korkarak kaçan çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

AA09 Ekim 2020 Cuma 21:15 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 21:15
ABONE OL

 Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde köpekten korkarak kaçan çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 81 AAS 910 plakalı otomobil Kaynarca-Karasu duble yolu Küçükkaynarca Mahallesinde Yusuf Cihan'a (13) çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cihan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cihan'ın cenazesi morga götürüldü.

Yaralanan sürücü A.G ile otomobilde yolcu olarak bulunan kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren çocuğun çiftlikte oyun oynarken kendisini kovalayan bir köpekten kaçmaya çalıştığı sırada kazanın gerçekleştiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.