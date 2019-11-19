Köprüler maviye bürünecek

UNICEF tarafından her yıl 20 Kasım’da kutlanan Dünya Çocuk Günü bu yıl aynı zamanda BM Çocuk Haklarına dair Sözleşmesi’nin kabul edilişinin 30’ncu yıl dönümüne denk geldi. Okula gidemeyen, korunmasız ve köklerinden koparılmış milyonlarca çocuğun durumu hakkında farkındalık oluşturmak için harekete geçme çağrısında bulunan UNICEF, bu kapsamda yarın Türkiye’de sembollerini mavi renkle ışıklandırıp tarihi mekanlara yansıtacak.