DHA 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:01 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:13

Siverek'in Kalkankaya Mahallesi'nde yaşayan 9 çocuk 80 torun sahibi Cuma Kök, 1952 yılında Kore savaşına katıldı. Bir yıl sonra savaşın bitmesinin ardından döndüğü memleketinde yaşamını sürdüren Cuma Kök'e, gazilik maaşı bağlandı. Aradan geçen süre içerisinde gazilik madalyası alamayan ve bu eksikliği sürekli dile getiren Cuma Kök'ün çocukları bir süre önce babalarının madalya talebini Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e iletti. Vali Erin de bu talebi Güney Kore Büyükelçiliği'ne iletti. Büyükelçilik gazilik maaşı alan ve Kore'de savaşan Kök'ün talebini kabul ederek, madalyayı kendisine gönderdi.

68 YIL SONRA GELEN MUTLULUK

Bir ayı süren gemi yolculuğunun ardından ulaştığı Kore'de cephede savaşan ve birçok arkadaşını şehit verdiği savaşın ardından maaş bağlanmasına rağmen madalya alamamasının eksikliğini hissettiğini vurgulayan Cuma Kök, "1952 yılında bir ay kadar gemiyle yolculuk yaparak Kore'ye gittik. Cephede savaştık ve birçok arkadaşımız şehit oldu. Ben de savaşın bitmesinin ardından Türkiye'ye döndüm. Devletimiz bana gazilik maaşı bağladı ama madalya alamadım. Hala o günleri dün gibi hatırlıyorum. 68 yıl sonra gazilik madalyama kavuşmuş olmak beni çok mutlu etti" dedi.

Cuma Kök'ün çocuklarından Emin Kök (65) babasının en büyük isteğinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Babam bize sürekli Kore savaşını ve yaşadıklarını anlatıyordu. İçinde de madalyası olmadığı için hep bir burukluk vardı. Biz konuyu Şanlıurfa Valisine anlattık. Onun girişimleriyle babama 68 yıl sonra madalyası geldi. Şimdi hem babam hem de biz çok çok mutluyuz" diye konuştu.