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Yaşam

Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili yeni gelişme

Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 22'nci günde de sürerken KBRN ekibi de çalışmalara katıldı. KBRN ekipleri halatlarla su kuyularına inip, Berzeg'e ait biyolojik bir iz aradı.

IHA9 Temmuz 2023 Pazar 10:42 - Güncelleme:
Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili yeni gelişme
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 22'nci günde de sürüyor.

Arama çalışmalarının 22'nci gününde ekipler, bölgedeki su kuyuları ve dere yataklarına yoğunlaştı. JAK ve GÖNDAK ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de çalışmalara katıldı. Ekipler, Armutlu Mahallesi kırsalında bulunan 10 açık su kuyusu ve Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu çevrelerinde arama yaptı. AFAD'a bağlı KBRN ekipleri halatlarla su kuyularına inip, Berzeg'e ait biyolojik bir iz aradı. UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri de Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu kıyılarında arama çalışması yaptı. Ekiplerin 10 açık su kuyusu ve akarsu çevrelerinde yaptığı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Kırsal alanda, 50 kişilik bir ekip ile arama kurtarma çalışmaları genişletilerek sürüyor.

  • Korhan Berzeg
  • arama
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