Korkunç cinayette yeni gelişme! Kocasını vahşice öldürmüştü...

Olay, dün gece ilçeye bağlı Yenikent Mahallesi, Ekincik mevkisinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı ileri sürülen 3 çocuk annesi Hatice K., yatak odasında uyuyan 15 yıllık eşi İsmet K.’nin satırla boğazını kesti.

Gürültüleri duyan komşularının olayı haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmet K.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatice K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İsmet K.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TUTKLANDI

Ordu'da, eşi İsmet K.'yı (55) uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hatice K. (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı. Şizofren hastası olduğu öğrenilen Hatice K., mahkemedeki ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.