Korkunç kaza! 3 yaşındaki Ali elini kıyma makinesine kaptırdı

AA 03 Şubat 2021 Çarşamba 15:37 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 15:37

Çamlıca Mahallesi Budaklı Sokak'taki bir evde yaşayan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocuğu Ali Al Ahmet, dün akşam saatlerinde evde et çekildiği sırada elini kıyma makinesine sıkıştırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kıyma makinesinin etlerin konulduğu kısmını söktü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Ali Al Ahmet'in kesik ve ezik bulunan sol eli, acil serviste makineden çıkarıldı. Çocuk ameliyata alındı.

Uzman Cerrah Dr. Kenan Güvenç'in yer aldığı operasyon yaklaşık 3 saat sürdü. Küçük çocuğun sol el üçüncü parmağı ampute edilirken, diğer parmakları ve eli başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Dr. Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ameliyatla küçük çocuğun elini ve diğer parmaklarını kurtardık. Şu anda takiplerini yapıyoruz. Bir süre sonra tüm el ve parmaklarını kullanmaya başlayacak." bilgisini paylaştı.