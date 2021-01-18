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Yaşam

Korkunç kaza! Kamyonet köprüde asılı kaldı

Konya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü İsmail Akay'nın kontrolünden çıkan kamyonet, karşı şeride geçerek alt geçidin köprü bariyerlerinde asılı aldı.

DHA18 Ocak 2021 Pazartesi 15:23 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:23
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara Caddesi Gülistan Köprülü Alt Geçit'te meydana geldi. İsmail Akay yönetimindeki 66 FC 266 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen kamyonet köprülü alt geçidin bariyerlerinde asılı kaldı. Yaralanmayan sürücü kendi imkanlarıyla asılı olan kamyonetten çıkıp kurtuldu.

Polis, alt geçidi ulaşıma kapattı.

Aracın kayıp karşı şeride geçtiğini belirten sürücü İsmail Akay, 'Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum.'dedi.

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