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Yaşam

Korkunç kaza! Tankere çarpan otomobil, hurdaya döndü, sürücü öldü

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, tankere arkadan çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Hadimli (32), ağır yaralandı. Hadimli, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA09 Ocak 2021 Cumartesi 12:05 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 12:05
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Kaza, saat 10.30 sıralarında, Antalya Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 

Mustafa Hadimli'nin kullandığı 42 FP 369 plakalı otomobil, kırmızı ışık nedeniyle duran Mehmet Keklikçi yönetimindeki 06 GGZ 57 plakalı tankere arkadan çarptı. 

Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hadimli, ağır yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin hemen müdahale ettiği Hadimli, kurtarılamadı. 

Mustafa Hadimli'nin cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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