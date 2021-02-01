Korkunç olay! Çocukların üzerine çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 yaralı

AA 01 Şubat 2021 Pazartesi 17:07 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 17:18

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde inşaatı devam eden 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, yoldan geçen 3 çocuğun üzerine düştü. Olay yerine gelen UMKE, AFAD, polis özel harekat, belediye ekipleri, çevredeki vatandaşlarla çocukları kar kütlesinin altından çıkardı.

Üç çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kar kütlesi altında başka birinin olabileceği ihtimali üzerine çalışmasını sürdürüyor.

Vali Oktay Çağatay, AA muhabirine, hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirtti.

