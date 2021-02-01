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Yaşam

Korkunç olay! Çocukların üzerine çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 yaralı

Bitlis'te, 7 katlı binanın çatısından düşen tonlarca kar kütlesinin altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, kurtarma ekipleri kar kütlesi altında başka birinin olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 17:07 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 17:18
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Hüsrevpaşa Mahallesi'nde inşaatı devam eden 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, yoldan geçen 3 çocuğun üzerine düştü. Olay yerine gelen UMKE, AFAD, polis özel harekat, belediye ekipleri, çevredeki vatandaşlarla çocukları kar kütlesinin altından çıkardı.

Üç çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kar kütlesi altında başka birinin olabileceği ihtimali üzerine çalışmasını sürdürüyor.

Vali Oktay Çağatay, AA muhabirine, hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirtti.

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