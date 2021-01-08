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Yaşam

Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal edip asker eğlencesi yaptılar

İstanbul Esenyurt'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen asker eğlencesi düzenlendi. Düzenlenen eğlence cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA08 Ocak 2021 Cuma 15:01 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 15:01
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Olay, Esenyurt Saadetdere Mahallesi Orkide Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Sokakta koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen düzenlenen asker eğlencesinde maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. 

İddiaya göre düzenlenen asker eğlencesinde bir kişi de tabancayla havaya ateş açtı. Sokak üzerindeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. 

Olay yerine gelen polis ekiplerini gören kişiler kaçmaya başladı. 

Kaçarken polis ekipleri tarafından yakalanan bir kişinin üzerinde de kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tabanca ile yakalanan kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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