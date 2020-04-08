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Yaşam

Koronavirüs tedavisi gören doktordan iyi haber

HASTASINDAN bulaşan koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz Mart ayı ortalarında hastaneye yatırılan ve daha sonra durumu ağırlaşınca haftalarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin doktorlarından Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Köse uyandı, solunum cihazından tamamen ayrıldı ve konuşmaya başladı. Köse, ilk olarak annesinin sağlığını sordu, ardından gün içinde yakınlarıyla görüntülü olarak telefonda görüştürüldü.

DHA08 Nisan 2020 Çarşamba 23:34 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 23:34
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Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nin en sevilen doktorlarından Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Köse, Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından hastalıkla enfekte olan ilk sağlık çalışanlarından biri oldu. Hastaneye yatırılan Dr. Köse, 17 Mart’ta durumu ağırlaşınca yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Durumu gittikçe kötüleşen ve verilen tüm destekleyici tedavilere rağmen hiçbir yanıt alınamayınca, dünyada da henüz deneme aşamasında olan mezenkimal kök hücre nakli uygulandı. Ancak bu tedaviden de tam olarak yanıt alınamadı. Bu kez sevenleri ve arkadaşları seferber oldu ve koronavirüs tedavisi için Çin’de de kullanılan ancak o tarihlerde henüz Türkiye’de bulunmayan "Favipirapir" etken maddeli ilacı bulabilmek için duyurular yapıldı.

SON TESTİ 3 NİSAN’DA NEGATİF GELDİ

Dr. Selçuk Köse, Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla Türkiye’deki hastalarda kullanılmak üzere ithal edilen ve 23 Mart’ta ülkemize de getirilen ilacın ilk verildiği hastalardan biri oldu. Dr. Köse’nin 19 ve 21 Mart’ta sonuçları pozitif çıkan testleri 3 Nisan’da ‘negatif ‘i gösterdi. Geçtiğimiz hafta solunum cihazından ayrılan, ancak durumu kötüleşince tekrar entübe edilen Dr. Selçuk Köse, 7 Nisan’da cihazdan tamamen ayrıldı. Uyanır uyanmaz ise annesinin sağlığını sordu. Ardından yakınlarıyla görüntülü olarak telefonda görüştürüldü. Dr. Köse, sadece burundan verilen oksijen desteğiyle kendi kendine nefes alabiliyor, şuurunun etrafıyla iletişim kurabilecek kadar iyileştiği belirtilen Dr. Köse’nin durumunun halen kritik olarak takip edildiği kaydedildi.

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