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Yaşam

Koronavirüs testleri pozitif çıkan 2 kişi parkta yakalandı

Ankara'da koronavirüs testi yaptırıp sonucunu beklemeden Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda pikniğe gelen 2 kişi yakalanarak hastaneye götürüldü.

İHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:24 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:24
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Bolu’da, korona virüs testlerinin sonuçları pozitif çıkan 2 kişi tatil için geldikleri Gölcük Tabiat Parkı’nda yakalanarak hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’da yaptırdıkları korona virüs testinin sonuçlarını beklemeyen 2 kişi haftasonu tatili için Gölcük Tabiat Parkı’na geldi. Parkın girişinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahısların karantinada olmaları gerektiği ve testlerinin pozitif çıktığı belirlendi. Ekipler, 2 kişiyi vatandaşlardan uzak bir yere oturtarak durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Parka gelen sağlık ekipleri, korona virüs testleri pozitif olan 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne götürdü. Şahısların parktan ayrılmasıyla geniş çaplı dezenfektan çalışması yapıldı.

Karantina kurallarına uymadığı belirlenen 2 kişiye, idari para cezası kesileceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

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