03 Nisan 2020 Cuma 12:53 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 12:53

Son olarak Çocuk dizisinde Zeynep karakterini canlandıran genç oyuncu Cansın Çekili, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Vatandaşlar koronavirüse yakalanan Cansın Çekili kimdir? Cansın Çekili kaç yaşında? sorularının cevaplarını yoğun olarak araştırıyor. Oyuncu Cansın Çekili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı zorlu süreci anlattı. Koronavirüsün getirdiği birçok evreyi yaşadığını söyleyen oyuncu Cansın Çekili, "Öksürmekten göğsüm ağrıyor" dedi.

Oyuncu Cansın Çekili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını söyleyerek yaşadığı zorlu süreci anlattı. Hastalığın getirdiği birçok evreyi yaşadığını söyleyen oyuncu Cansın Çekili, 'Hastalık o kadar zor ve yorucu ki..' dedi.

CANSIN ÇEKİLİ KİMDİR?

1989 yılında dünyaya gelen Cansın Çekili İzmir doğumludur. 31 yaşında olan Cansın Çekili'nin boyu 1.75 cm, kilosu 55, burcu ise Terazi’dir. Adnan Önal Studio Menajerlik bünyesinde oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.

Hilal Saral Akademi Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk dizi oyunculuk deneyimini 2018 yılında Erkenci Kuş isimli dizi ile gerçekleştirmiş, dizide Aysel karakterini canlandırmıştır.

Bu dizide Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Birand Tunca ve Berat Yenilmez gibi isimler rol almıştır.

Daha sonra da 'Çocuk' dizisinde boy göstermiştir.

"TEST SONUCUM POZİTİF ÇIKTI"

Son olarak Çocuk dizisinde rol alan oyuncu Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var. Sıkılmaya hakkım yok, hakkımız yok. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz."

"HASTALIK O KADAR ZOR VE YORUCU Kİ"

Çocuk, Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan oyuncu Cansın Çekili, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medya hesabından veren oyuncu, "Hastalık o kadar zor ve yorucu ki" dedi.

"HİÇ ATEŞLENMEDİM"

"Sanırım ben de bu kadar dikkat etmeme ve aşırı temkinli olmama rağmen hastane kontrollerim için sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım ya da bilmiyorum o kadar çok şey dinledim ki düşünmüyorum da çünkü sağlam psikoloji şu süreçte en büyük ihtiyaç... Diyeceğim şu ki kendinize çok dikkat edin başka da bir şey denmiyor. Ben hiç ateşlenmedim ama hastalığın getirdiği birçok evreyi yaşadım, yaşıyorum."

"ÖKSÜRMEKTEN GÖĞSÜM AĞRIYOR"

"Öksürmekten mesela artık göğsüm ağrıyor, çok sevdiğim çikolatalardan asla tat alamıyorum. Her gün bilmem kaz kez sıktığım parfümlerimin hepsi çekmeceme kalktı çünkü kokusunu alamıyorum... Zaten aldığım dönemlerde de öksürtüyor yani bazen çok sevdiğiniz şeyler de size iyi gelmeyebiliyormuş bunu anladım. Sağlık diyorum çok önemli. Zaten önemsiyorduk bunu daha da önemsediğimizi anlamak için böyle yaşanmışlıklara ihtiyaç duymayalım...

"UMARIM AİLEMİN TEST SONUÇLARI NEGATİFTİR"

"Sağlıkçılara gelirsek hepsi o kadar özenli ki bu süreçte günde kaç kere arandığımı bilmiyorum hepsi durumumu soruyor ve bilgilendirme yapıyorlar. Onlara her gün asıl siz kendinize dikkat edin diyorum çünkü ben evdeyim ama onlar? Onlar evlerinde değil inanın işleri çok dediğimizden çok daha zor... Neyse ben iyiyim iyi olacağım evdekilerin test sonuçlarını alınca en azından rahatlayacağım, umarım negatiftir. Siz de iyi olun ve lütfen evde kalın..."