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Yaşam

24 ilde iki gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

08 Mayıs 2020 Cuma 23:50 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 00:11
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Yollar, meydanlar yine boş kalacak. Türkiye'de 5. kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, bu zamana kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde geçerliydi. Bu hafta 7 il, uygulamadan muaf tutuldu.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin aralarında bulunduğu 24 ilde ise kısıtlama devam ediyor. Kısıtlamadan muaf olan şehirler ise, Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla.

FIRINLAR EKMEK DAĞITIMLARINA DEVAM EDECEK

Kısıtlama günlerinde yine market, bakkal ve manavlar kapalı. Fırınlar, üretim ve ekmek dağıtımına devam edecek. Tatlı satışı yapan iş yerleri de eve servis şeklinde satış yapabilecek.

Geçtiğimiz haftalardan farklı olarak bu hafta, bir meslek grubu daha iş başında olacak. Anneler Günü dolayısıyla çiçekçiler, cumartesi ve pazar günü iş yerlerini açacak, evlere servis yapılabilecek.

Pazar günü, 65 yaş ve üstü kişiler de 21 Mart’tan bu yana ilk kez dışarı çıkabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması, 10 Mayıs Pazar gecesi sona erecek.

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