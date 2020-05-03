03 Mayıs 2020 Pazar 13:26 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 13:26

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle öldü. Ömer Döngeloğu'nun eşiyle birlikte tedavi gördüğü ve düne kadar hastalığın hafif seyrettiği belirtilmişti. Peki Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu kaç yaşında öldü? Koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu özellikle Ramazan programları ve Peygamber efendimiz ile sahabe-i kirama dair çalışmaları ile biliniyordu. İşte Ömer Döngeloğlu hakkında merak edilenler.

Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanın Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu Ömer Döngeloğlu hakkın rahmetine kavuştu.

DURUMU İYİYE GİDERKEN BİR ANDA KÖTÜLEŞTİ!

Ömer Döngeloğlu'nun durumuna ilişkin yaşanan seyir, koronavirüs salgını tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz günlerde ekranlarının sevilen yüzü ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu duyurulmuştu. Hastalığı stabil ilerlediği duyurulan Döngeloğlu'nun düne kadar durumunun iyiye gittiği belirtiliyordu. Ömer Döngeloğlu'nun öldüğü haberi koronavirüsün düzensiz seyri ve tehlikesine ilişkin yeni bir acı tecrübeye daha neden oldu.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Ömer Döngeloğlu (d. 1968, Zile, Tokat), Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu. Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanınmaktadır.

1968 doğumlu olan Ömer Döngeloğlu İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu evli ve beş çocuk babasıydı.

Eserleri

Peygamberin İzinde

Allah’a Adanmış hayatlar

Yeryüzünün yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus’ab bin Umeyr