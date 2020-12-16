Koronavirüsü atlatan 113 yaşındaki Arzu nine diğer hastalara umut oldu

AA 16 Aralık 2020 Çarşamba 15:37 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 15:37

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinden yapılan açıklamada, Sınırlıoğlu'nun bir süre önce halsizlik ve solunum şikayetiyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

Sınırlıoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine enfeksiyon hastalıkları servisinde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, hastanın tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğu ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Opr. Dr. Yusuf Albayrak da geçmiş olsun dileğinde bulunarak, Arzu Sınırlıoğlu'nun diğer hastalara umut ışığı olduğunu kaydetti.