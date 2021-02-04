Koronavirüsü atlatan diş hekimleri yaşadıkları zorlukları anlatıyor

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 11:31 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 11:31

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının görüldüğü ilk günden bu yana fakülte olarak vatandaşların mağdur olmaması için acil hastalara hizmeti sürdürdüklerini söyledi.

Diş hekimlerinin de salgın sürecinde fedakarca görev yaptığını belirten Tunç, "Birçok meslektaşımız Kovid-19'a karşı mücadeleye devam ediyor. Hastalığa yakalandığım dönemde filyasyon ekibinde çalışan meslektaşlarım ilaçlarımı evime kadar getirerek tedavi sürecimi yakından takip etti." dedi.

Kas ağrısı, baş dönmesi ve öksürük şikayetleri üzerine gittiği hastanede testinin pozitif çıktığını anlatan Tunç, evde yaklaşık 20 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Çok iyi korunmasına rağmen hastalığa yakalandığını, başkalarına bulaştırmamak için kendini izole ettiğini belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Karantina sürecim oldu. Bu süreçte evden çıkmadım, kimseyle bir temasım olmadı. İlaçlarımı düzenli kullanarak sağlığıma kavuştum. Nefes alamamak, halsizlik, tüm vücudunuzun kırgınlık içinde olması çok kötü bir durum. Bu sürecin ne kadar zor olduğunu yaşayarak gördüm. Kovid-19 hafife alınacak bir virüs değil. Bu salgını atlatmış bir hekim olarak Kovid-19'un kolay bir hastalık olmadığını söylemek istiyorum. Salgının bulaş oranı çok yüksek. Bu virüsün ne kadar bulaşıcı ve zor bir hastalık olduğunun farkında olmayanlar var. Nefesinizin kıymetini bilin. Hastalıktan korunmak için maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz."

- "KİMSE BU HASTALIĞI BASİTE ALMASIN"

Periodontoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yaylı ise salgın sürecinde yaşanan tüm zorluklara rağmen insanların sağlığı için görev yaptıklarını söyledi.

Diş hekimlerinin hastalarla yakın temasta bulunduğunu dile getiren Yaylı, "Salgın sürecinde bulaş riskine karşı acil servis dışındaki hizmetimize ara vermek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızı bu süreçte mağdur etmemeye çalıştık. Çok sayıda diş hekimi arkadaşımız salgınla mücadeleye devam ediyor. Doktorlar ve hemşireler büyük özveriyle çalışıyor ama yine de ihtiyaç oluyor. Sahada sürüntü örneği alan, filyasyon ekibinde olan, hasta takibi yapan birçok diş hekimi arkadaşımız var." dedi.

Yaylı, şiddetli eklem ağrısı şikayetiyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Alerjik astım rahatsızlığım olduğu için bu süreci biraz sıkıntılı geçirdim. Yüksek bir ateşim olmadı ama ciddi şekilde nefes darlığı ve böbrek ağrısı yaşadım. Yerimden kalkamayacak kadar eklem ağrılarım oldu. Tedavi sürecini evde tamamladım. Doktorların verdiği ilaçları düzenli kullanarak sağlığıma kavuştum. Hastalarımı tedavi etme şansını tekrar yakaladım. Hastaların en ufak bir belirtide test yaptırmalarını istiyoruz. Kimse Kovid-19'u basite almasın. 'Mevsimsel bir hastalıktır.', 'Bana bulaşmaz.' düşüncesine kimse kapılmasın. Kovid-19, çok kolay bulaşabilen bir virüs. Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaları gerekiyor."